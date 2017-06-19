Ronaldo haberlerine yalanlama
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RONALDO HABERLERİNE YALANLAMA

Ronaldo haberlerine yalanlama

Bayern Münih'in Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Real Madrid takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediklerine yönelik haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediklerine yönelik haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde İtalyan medyasında Bayern Münih'in Ronaldo'yu transfer etmek istediğine ilişkin haberlerin yer aldığı, iddiaların Alman basınına da yansıdığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rummenigge, transfer döneminde spekülasyon yapılmasına alışkın olduklarını belirterek, "Genellikle bu söylentileri yorumlamıyoruz. Ancak şimdi Cristiano Ronaldo konusundaki söylentinin asılsız olduğunu ve masal dünyasına havale edilmesi gerektiğini, ilk ve son olarak açıklamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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