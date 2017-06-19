Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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PLAJ FUTBOLU MİLLİ TAKIMI'NIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Belarus'ta 30 Haziran-2 Temmuz'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

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Belarus'ta 30 Haziran-2 Temmuz'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Emrah Aykurt yönetimindeki Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mehmet Aşlamacı, Yağızhan Görgülü, Seyit Ahmet Süer, İsmail Kerem Sinç (Alanyaspor), İsmail Turhan, Yasin Bağcı (Manavgat Belediyespor), Volkan Yeşilırmak, Semih Türkmen, Erkan Anzaflıoğlu, Barış Terzioğlu (Seferihisar Citta Slow), Emrah Şenol (Özel İdarespor), Sinan Üzen (Ercişspor).

Antalya'da 24 Haziran'da kampa girecek Milli Takım, 28 Haziran'da Belarus'a gidecek. Ay-yıldızlılar, 30 Haziran'da Azerbaycan, 1 Temmuz'da Belarus ve 2 Temmuz'da da Litvanya ile karşılaşacak.

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