İTALYA'DA DONNARUMMA TARTIŞMASI SÜRÜYOR

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın idari yöneticisi Marco Fassone, sözleşme yenilemek istemeyen kalecileri Gianluigi Donnarumma'nın, menajerinin etkisinde kaldığını söyledi.

Fassone, İtalyan Sky televizyon kanalına verdiği demeçte, kırmızı-siyahlı takımla 2017-2018 sezonunda sona erecek sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan ve bu nedenle büyük tepki çeken 18 yaşındaki file bekçisi Donnarumma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milan olarak bu transfer görüşmesinde yanlış bir şey yapmadıklarını dile getiren Fassone, "Ben, Donnarumma ile ne zaman konuştuysam ki en son bizimle kontrat yenilemeyeceğini söylediklerinden iki gün önceydi, onun gözlerinde hep Milan sevgisini gördüm. Bana öyle geliyor ki bu, Raiola tarafından iş temelli düşünülerek alınan bir karar." ifadelerini kullandı.

Fassone, Donnarumma ile sözleşme yenileme konusunda henüz bir sonuca varılmadığını belirterek, "Biz her şekilde yeniden görüşmeye, düşünmeye açığız. Raiola ile dün de görüştük. Gigio şu an milli takımda, onu rahat bırakalım. Bu işin olması düşük ihtimal gibi duruyor ama asla, asla dememek lazım." diye konuştu.

Milan'ın idari yöneticisi, 3 Temmuz'da yeni sezon çalışmalarına başlayacak olan takıma, kafasında soru işareti olmayan güçlü bir kaleci katmak istediklerini de belirtti.

Bu arada, Donnarumma'nın menajeri Mino Raiola ise kırmızı-siyahlı kulübe, oyuncusuna "mobbing" yaptığı suçlamasını yöneltti.

Raiola, yaptığı açıklamada, başka hiçbir takımla görüşmediklerini aktararak, "Onlar bizi sıkıştırdı. Bunu da transfer görüşmelerini kesmek için yaptılar. Gigio kalmak istiyordu. Para asla sorun olmadı. Görüşmede anlaşmanın maddelerine bile gelememiştik henüz. Yanlış bir yaklaşımları ve tonları vardı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda İtalya'nın kalesini koruyan Donnarumma, kulübüyle sözleşme yenilemek istemediği için dün akşam C Grubu'nda oynanan Danimarka-İtalya karşılaşmasında bir grup taraftarın sahte dolarlı tepkisine uğradı.