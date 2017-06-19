Futbolcusuna kafa attı
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FUTBOLCUSUNA KAFA ATTI

Futbolcusuna kafa attı

Huesca teknik direktörü Juan Antonio Anquela'nın, futbolcusu David Lopez'e attığı kafa, maça damga vurdu.

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Huesca teknik direktörü Juan Antonio Anquela'nın, futbolcusu David Lopez'e attığı kafa, maça damga vurdu.

Sahalarda, görmek istemediğimiz olaylardan biri daha yaşandı. İspanya 2. Ligi'nde meydana gelen tatsız durum, yaşayanları ve izleyenleri bir hayli gerdi.

Getafe - Huesca maçında konuk ekip hocası Juan Antonio Anquela ve oyuncusu David Lopez, agresif halleriyle dikkat çekti. Maçın 55'inci dakikasında oyundan alınmasına tepki gösteren Lopez, yedek kulübesine doğru yürüdü ve su şişelerini tekmeledi.

Futbolcusunun sinirli hallerine kayıtsız kalamayan Juan Antonio Anquela da, peşinden gitti. Yedek kulübesi önünde yaşanan tartışma, ikilinin meydan okumasına sahne oldu. Tam bu anda teknik direktör, futbolcusuna kafa attı. Yaşanan tatsız olay, kulübedekilerin araya girmesi ile yatıştırıldı.

Huesca, Getafe'ye 3-0 kaybetti.

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