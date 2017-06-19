OSCAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Brezilyalı futbolcu Oscar, Çin liginde sahayı karıştırdı.

Shangai SIPG forması giyen yıldız oyuncu, Guangzhou Evergrande ile oynanan maçta topu iki kez rakibine nişanladı. Çılgına dönen Guangzhoulu futbolcular, Oscar'ı yere serdi. Diğer oyuncuların da olaya dahil olmasıyla, saha bir anda karıştı.

Yerde kalan Oscar, çok sayıda futbolcunun arasında ezilmekten ucuz kurtuldu. Kavganın sakinleşmesi ile birlikte maçın hakemleri sahada kısa bir toplantı yaptı. Olayların faturası iki futbolcuya çıkarıldı.

Önce Guanzhou'dan Tixiang Li, sonrasında ise SIPG'den Huan Fu, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadele 1-1 sona erdi.