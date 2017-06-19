YENİ ADRESİ İNGİLTERE OLMAYABİLİR!

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesini kaynak gösteren BILD, Ronaldo’nun eski kulübü Manchester United’ın yanı sıra Chelsea ve Bayern Münih’in yıldız futbolcusuyla ilgilendiğini yazdı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesini kaynak gösteren BILD, Ronaldo’nun eski kulübü Manchester United’ın yanı sıra Chelsea ve Bayern Münih’in yıldız futbolcusuyla ilgilendiğini yazdı. Habere göre kulüpler Ronaldo’yu 2021 yılına kadar takımlarında görmek istiyor.

Gazete ''Ronaldo’nun Bayern’e transferi? Bu gerçekten inanılmaz bir durum mu? Bu transfer Carlo Ancelotti için harika bir takviye olur ve gelecek sezon için düşünülen 3 kupa hayalini daha gerçekçi kılar. İtalyan hocanın Ronaldo’yu arzu ettiği söylenebilir. Bavyera çok daha kuvvetli olabilir. Ancak Bayern 200 milyon avro bonservis bedeli ödemeye yanaşmıyor. Bu sorunun nasıl çözüleceği henüz belli değil'' ifadelerine yer verdi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda ise yılık 15 milyon avro kazanan Lewandowski’yi ikiye katlayacak olan Ronaldo’nun maaşının yıllık 35 milyon avro olması bekleniyor.

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