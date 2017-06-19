Beşiktaş'ın Moledo teklifi hazır!
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BEŞİKTAŞ'IN MOLEDO TEKLİFİ HAZIR!

Beşiktaş'ın Moledo teklifi hazır!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan oyunculardan biri olan Rodrigo Moledo için önemli bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan oyunculardan biri olan Rodrigo Moledo için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, siyah beyazlıların resmi teklifinin, ilerleyen günlerde Panathinaikos'a ulaşacağı iddia edildi.

Yönetimin ilk aşamada bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro teklif etmeyi planladığı ancak bu teklifi 2 milyon Euro'ya kadar çıkarabilecekleri ifade edildi. Siyah beyazlıların, Brezilyalı stoperin kendisine de 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı bildirildi.

Öte yandan Panathinaikos yetkilileri, iddialarla ilgili geçtiğimiz günlerde herhangi bir kulüpten teklif olmadığını, Moledo'nun gelecek yıl da kulüplerinde devam edeceğini düşündüklerini söylemişti.

Yetkililer ayrıca, oyuncunun bonservisi olarak 3 milyon Euro belirlediklerini de açıklamıştı. 

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