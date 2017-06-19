Porshe'den üst üste 3. zafer

Motor sporlarının en prestijli yarışlarından olan Le Mans 24 Saat yarışına bu kez arızalar damga vurdu.

85'incisi düzenlenen yarışta araçların yaşadığı arızalar nedeniyle dengeler sürekli değişti. İlk 10 saat geride kaldığında mücadeleyi açık ara farkla önde götüren Toyota, mekanik arıza sonucu yarış dışı kalınca, sahne 1 numaralı Porsche'nin oldu.

Liderliği ele geçiren Porsche farkı 10 turun üstüne çıkarmayı başarsa da, yarışta son 4 saate girildiği sırada motor yağ basıncı problemi ile yolda kaldı ve dengeler yine değişti.

Bu kez, zirvenin yeni sahibi, Jackie Chan DC aracı oldu.

Yarışın ilk bölümünde ön aksta güç kaybı olduğu için garajda uzunca bir zaman geçiren ve galibiyetten uzak görünen 2 numaralı Porsche, bitime sadece 2 saat kala aradaki farkı kapattı. Timo Bernhard - Brendon Hartley - Earl Bamber'den oluşan 2 numaralı Porsche, galibiyetin sahibi oldu. Alman ekibi, üst üste 3, toplamda ise 19. zaferini elde etti.

Yarışta 2'inci sırada Jackie Chan DC, 3'üncü sırada ise Vaillante Rebellion yer aldı. Le Mans 24 Saat'te ilk kez Türkiye'den de bir isim mücadele etti.

GM Amatör sınıfında Aston Martin Vantage aracının kokpitine geçen Salih Yoluç, Türkiye'yi Le Mans 24 Saat'te temsil eden ilk isim olarak tarihe geçti.