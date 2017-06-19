MİLAN'DAN KJAER İÇİN YENİ TEKLİF

Milan'ın Simon Kjaer ısrarı, yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Fenerbahçe, birçok talibi olan Simon Kjaer'in bonservisinden yaklaşık 20 milyon gelir elde etmeyi hedefliyordu. 28 yaşındaki oyuncu için en ciddi teklifin Milan’dan geldiği ifade edildi.

İtalyan basınında çıkan iddialara göre, kadrodaki oyuncuları azaltmayı hedefleyen kırmızı siyahlılar, Kjaer için 13 milyon Euro ve Gustavo Gomez’i vermeyi teklif etti.

İtalyan devi, Andre Silva, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez ve Matteo Musacchio’ya imza attırarak, şimdiden 82 milyon Euro harcama yaptı.

Paraguaylı stoper, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da gündemine geldi ancak Milan, 8.5 milyon Euro'ya transferi bitirmişti. Gustavo Gomez, Milan formasıyla 19 resmi maçta 1170 dakika sahada kaldı.

24 yaşındaki savunmacı, ligdeki son 3 karşılaşma olan Atalanta, Bologna ve Cagliari karşılaşmalarında ise 90’ar dakika oynadı.