GALATASARAY'IN RAKİBİNİ TANIYALIM

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne ön elemelerden katılma hakkı kazanan Galatasaray'ın rakibi Östersunds, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Geçen sezon ilk defa yükseldiği İsveç Birinci Ligi'ni 8. sırada bitiren Östersunds, İsveç Kupası finalinde Norrköping'i 4-1 yenerek Avrupa Ligi bileti aldı.

Bu sezon 12 haftanın geride kaldığı İsveç Birinci Ligi'nde topladığı 21 puan ile lider Malmö'nün 6 puan arkasında 3. sırada yer alan Östersunds, 1996'da kuruldu.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, 7 milyon avro piyasa değerine sahip, yaş ortalaması 25,7 olan İsveç temsilcisi, maçlarını 8 bin 500 kişilik Jamtkraft Arena'da oynuyor.

2010'da 4. lige kadar düştükten sonra iki sezonda 2. lige yükselen Östersunds, üç sezon sonunda da tarihinde ilk kez İsveç Birinci Ligi'ne çıktı.

Teknik direktörlüğünü, 2011'den bu yana İngiliz Graham Potter'ın yaptığı Östersunds'un kadrosunda, bu sezon ligde 5 gol atan İngiliz orta saha oyuncusu Jamie Hopcutt ve 3 gol, 5 asist üreten İran asıllı İsveçli milli futbolcu Saman Ghoddos dikkati çekiyor.