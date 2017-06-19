Mbappe, Real Madrid'i istiyor
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MBAPPE, REAL MADRİD'İ İSTİYOR

Mbappe, Real Madrid'i istiyor

Sezonun şüphesiz en çok konuşulan genç yıldızı Kylian Mbappe, Real Madrid'e gitmek istiyor.

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Sezonun şüphesiz en çok konuşulan genç yıldızı Kylian Mbappe, Real Madrid'e gitmek istiyor.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Ronaldo hayranlığıyla bilinen Monaco oyuncusu, Real Madrid'e gitmek istediğini belirtti.

Mbappe, gelen transfer teklifleri üzerine, geçtiğimiz günlerde Mallorca'da buluştuğu Monaco Başkanı Dmitriy Rıbolovlev'e, "Ya Madrid ya da hiçbiri" dedi.

18 yaşındaki genç oyuncunun yakın çevresi ise, Mbappe için en iyi opsiyonun Paris Saint Germain olduğunu düşünse de Fransız forveti ikna etmek oldukça zor.

Son günlerde vergi kaçakçılığı yüzünden İspanya'da mutsuz olduğu bilinen Cristiano Ronaldo'nun da Real Madrid'ten gitme olasılığı, bu transferin gerçekleşmesini güçlendiriyor.

Bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 44 maçta 26 kez fileleri havalandıran süper yetenek, Avrupa'nın en çok konuşulan ismi oldu.

Kylian Mbappe, Real Madrid'e giderse, maliyetinin 100 milyon Euro civarında olacağı konuşuluyor.
 

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