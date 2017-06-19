ANKARAGÜCÜ'NDE İSMAİL KARTAL SESLERİ

İlk olarak Bayram Bektaş ile görüşen ve bu görüşmelerden sonuç alamayan Sarı-Lacivertli yönetim, en son Gaziantepspor'u çalıştıran İsmail Kartal ile görüşmelere başladı.

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Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'nde transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta 72 puanla şampiyonluğa ulaşıp bu sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Sarı-Lacivertlilerin, yeni sezonda da hedefi mutlak şampiyonluk...

Şampiyon hoca İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Ankaragücü, iç transferde ise firesiz yoluna devam etti.

Ankaragücü, iç transfer ilk olarak geçen sezon şampiyon kadroda yer alan golcü Enes Kubat ile yeni sözleşme imzaladı. Ankaragücü formasıyla 26 maça çıkan Enes Kubat, 1111 dakika sahada kalırken 6 golle de takımına katkı verdi.

2015-2016 sezonunda Ankaragücü'ne katılan Enes Kubat, Ankaragücü formasıyla 2 sezonda 46 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.

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Sarı-Lacivertliler iç transfere Korcan Çelikay ve Muharrem Ozan Cengiz ile devam etti. Geride kalan sezonda 21'i ilk 11, 28 karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki santrfor oyuncu Muharrem Ozan 11 gol kaydetti.

İç transferde birçok oyuncusu ile yeniden anlaşan Ankaragücü, Kenan Özer’i de kadroda tutmayı başardı. Ankaragücü kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile görüşen tecrübeli futbolcu, kendisini iki yıl daha sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü’ne katılan Kenan, forma giydiği 14 maçta attığı 6 gol ile takımının şampiyonluğuna katkıda bulunmuştu.

İsmail Kartal sesleri

İç transferde birçok oyuncuyla sözleşme yenileyen Ankaragücü, teknik direktör arayışlarına da başladı. İlk olarak Bayram Bektaş ile görüşen ve bu görüşmelerden sonuç alamayan Sarı-Lacivertli yönetim, en son Gaziantepspor'u çalıştıran İsmail Kartal ile görüşmelere başladı. Yönetim ile Kartal uzun süren görüşmelerin ardından prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal'ın olası olmama durumunda ise; Ogün Temizkanoğlu'na teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Ajansspor