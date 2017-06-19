Çeyrek finalistler belli oluyor
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ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

Çeyrek finalistler belli oluyor

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları Pazartesi günü tamamlanacak.

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Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları Pazartesi günü tamamlanacak.

Başkent Prag ve Hradec Kralove şehrinde 4 grupta oynanan şampiyonada, gruplardaki üçüncü ve son maçlar yapılacak.

A Grubu'nda İspanya, B Grubu'nda ise Türkiye, liderliklerini garantileyerek ikinci maçlar sonunda çeyrek finale yükselmişti.

Format gereği gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale çıkıyor. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren ekipler ise çeyrek finale çıkmak için bir eleme maçı oynayacak. Grup sonuncuları ise şampiyonaya veda edecek.

Son maçların ardından çeyrek finale doğrudan yükselen diğer iki takım ile 2. tur eşleşmeleri belli olacak.

İlk iki maçında Slovakya ve İtalya'yı yenerek liderliğini ve çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı ise Pazar günü TSİ 16.00'da Hradec Kralove Arena'da Belarus'la formalite maçına çıkacak. Grupta ilk iki maçını kaybederek sonuncu olması kesinleşen Belarus da yarın şampiyonadaki son sınavını verecek.

2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda yarın oynanacak grupların son maçlarının programı ve puan durumu şöyle:

A Grubu (Hradec Kralove):

13.30 Macaristan-Ukrayna

19.00 Çekya-İspanya

Takım O G M A Y Av. P
1.İspanya 2 2 - 138 102 36 4
2.Macaristan 2 1 1 122 132 -10 3
3.Ukrayna 2 1 1 113 123 -10 3
4.Çekya 2 - 2 117 133 -16 2


B Grubu: (Hradec Kralove):

16.00 Türkiye-Belarus

21.30 Slovakya-İtalya

Takım O G M A Y Av. P
1.Türkiye 2 2 - 123 111 12 4
2.İtalya 2 1 1 133 114 19 3
3.Slovakya 2 1 1 126 128 -2 3
4.Belarus 2 - 2 119 148 -29 2

 

C Grubu (Prag):

16.00 Sırbistan-Slovenya

21.30 Fransa-Yunanistan

Takım O G M A Y Av. P
1.Fransa 2 2 - 143 125 18 4
2.Yunanistan 2 1 1 125 119 6 3
3.Slovenya 2 1 1 127 126 1 3
4.Sırbistan 2 - 2 117 142 -25 2

 

D Grubu (Prag):

13.30 Letonya-Belçika

19.00 Karadağ-Rusya

Takım O G M A Y Av. P
1.Belçika 2 2 - 142 139 3 4
2.Rusya 2 1 1 146 135 11 3
3.Letonya 2 1 1 135 126 9 3
4.Karadağ 2 - 2 119 142 -23 2
 
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