Beşiktaş'a Fransa'dan rakip çıktı!
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BEŞİKTAŞ'A FRANSA'DAN RAKİP ÇIKTI!

Beşiktaş'a Fransa'dan rakip çıktı!

Beşiktaş'ın bonservisini almaya çalıştığı Vıncent Aboubakar'a Fransa'dan talip çıktı. Ligue 1 takımlarından Rennes'in Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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Beşiktaş'ın bonservisini almaya çalıştığı Vıncent Aboubakar'a Fransa'dan talip çıktı. Ligue 1 takımlarından Rennes'in Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Beşiktaş geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Vıncent Aboubakar'ın bonservisini almak için yoğun çaba harcıyor. Siyah-beyazlılarda yönetim, Kamerunlu futbolcunun haklarını elinde bulunduran iki kulüp; Lorient ve Porto ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Ancak Beşiktaş'a Aboubakar'ın transferinde ciddi bir rakip çıktı. Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes, 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti.

Fransız basının iddiasına göre, Aboubakar'ı transfer etmek isteyen isim ise 2013-14 sezonunda Lorient'de beraber çalıştığı teknik direktör Christian Gourcuff.

Bonservisinin çoğunluğu hala Lorient'de bulunan yıldız futbolcu için Porto Kulübü, 10 milyon Avro bonservis bedeli talep ediyor.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Vıncent Aboubakar, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta, 19 gol kaydetmişti.

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