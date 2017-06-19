PEDRO FRANCO, GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Bonservisi Beşiktaş'ta olan Pedro Franco geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı futbolcu "Forma şansı bulabileceğim bir kulüpte oynamak istiyorum" dedi.

Bonservisi Beşiktaş'ta olan Kolombiyalı futbolcu Pedro Franco transfer haberlerine yanıt verdi.

Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı konusunda bilgi sahibi olmadığını dile getiren 26 yaşındaki stoper, "Forma şansı bulabileceğim bir kulüpte devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'taki geleceği Şenol Güneş'e bağlı olan Pedro Franco, "Şu an için neler olacağını bilmiyorum" dedi.

Franco'nun bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Millonarios Kulübü Başkanı Enrique Camacho ise "Franco yeteri kadar forma şansı buldu, transfer için teknik ekiple görüşme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş 2013 yılında 2 Milyon 400 Bin Avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Pedro Franco'yu sezon başında eski kulübüne kiralık olarak göndermişti.