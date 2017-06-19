Türkiye, Challenge Trophy'de 2. oldu
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TÜRKİYE, CHALLENGE TROPHY'DE 2. OLDU

Türkiye, Challenge Trophy'de 2. oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Challenge Trophy Turnuvası finalinde Faroe Adaları'na 26-25 yenildi. Milli Takım bu sonuçla turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Challenge Trophy Turnuvası finalinde Faroe Adaları'na 26-25 yenildi. Milli Takım bu sonuçla turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

Bulgaristan'ın Veliko Tarnovo kentinde sona eren turnuvada milliler, karşılaşmanın ilk yarısını da rakibi önünde 13-11 geride tamamladı. Milli Takım bu sonuçla turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

Turnuvada ilk 3'te yer alan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası için ana eleme grubunda mücadele etme hakkını kazandı. 

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