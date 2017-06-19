Dani Alves, Premier Lig yolunda
﻿
Site İçi Arama
﻿

DANİ ALVES, PREMİER LİG YOLUNDA

Dani Alves, Premier Lig yolunda

Uzun yıllar Barcelona forması giyen Juventus'un 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Daniel Alves'in İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'le anlaşmaya çok yakın olduğu belirtiliyor.

271 Okunma

Pep Guardiola eski göz ağrısı için artık gün sayıyor. Uzun yıllar Barcelona forması giyen Juventus'un 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Daniel Alves'in İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'le anlaşmaya çok yakın olduğu belirtiliyor.

Pep Guardiola eski öğrencisi Daniel Alves'i Manchester City kadrosuna katmaya çok yakın. İngiliz basınına göre Manchester City, Gael Clichy ve Sagna'nın sözleşmeleri bitmesiyle beraber defans oyuncusu arayışına girdi.

Geçtiğimiz sezon Juventus'a transfer olan Dani Alves ise düşük maliyeti nedeniyle en yakın seçenek olarak görülüyor. 34 yaşındaki oyuncunun bonservisi için ise 5 milyon Avro ödeneceği kaydedildi.

Bu arada Juventus'un yıldız ismi Gonzalo Higuain de Dani Alves için bir veda mesajı yayımladı.

Çektiği videoda Alves'e, "Seninle oynamak büyük bir keyifti. Senin için en iyisini diliyorum ve yakın zamanda yeniden buluşmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
CVL Ankara Bahar Kupası, TAİ'nin
Bugünün babaları yarının babalarına karşı
Bülent Atlas, Bengütürk'te Ankara futbolunu değerlendirdi
1
Melih Gökçek, amatörler ile buluştu
Telekom'da Baytimur dönemi sona erdi
1
Ferhat Görgülü, Karabükspor'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿