DANİ ALVES, PREMİER LİG YOLUNDA

Pep Guardiola eski göz ağrısı için artık gün sayıyor. Uzun yıllar Barcelona forması giyen Juventus'un 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Daniel Alves'in İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'le anlaşmaya çok yakın olduğu belirtiliyor.

Pep Guardiola eski öğrencisi Daniel Alves'i Manchester City kadrosuna katmaya çok yakın. İngiliz basınına göre Manchester City, Gael Clichy ve Sagna'nın sözleşmeleri bitmesiyle beraber defans oyuncusu arayışına girdi.

Geçtiğimiz sezon Juventus'a transfer olan Dani Alves ise düşük maliyeti nedeniyle en yakın seçenek olarak görülüyor. 34 yaşındaki oyuncunun bonservisi için ise 5 milyon Avro ödeneceği kaydedildi.

Bu arada Juventus'un yıldız ismi Gonzalo Higuain de Dani Alves için bir veda mesajı yayımladı.

Çektiği videoda Alves'e, "Seninle oynamak büyük bir keyifti. Senin için en iyisini diliyorum ve yakın zamanda yeniden buluşmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.