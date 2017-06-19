ŞİLİ, KAMERUN'U VİDAL VE VARGAS'LA GEÇTİ

Rusya'da düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda B Grubu maçında Şili, Kamerun'u Vidal ve Vargas'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Maça Video Hakem Uygulaması (VAR) damgasını vurdu.

Moskova Spartak Stadyumu'nda oynanan ve TRTSPOR'dan canlı yayınlanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Şili, Vidal'in 81. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Şili, Vargas'ın 90+1. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada Şili'de Vargas'ın 45+1. dakikada attığı gol, Video Hakem Uygulaması (VAR) ile iptal edildi. Vargas'ın 90+1. dakikada attığı gol ise yan hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Ancak Video Hakem Uygulaması'yla bu gol verildi ve Şili farkı 2'ye çıkardı.