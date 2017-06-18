CVL Ankara Bahar Kupası, TAİ'nin
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CVL ANKARA BAHAR KUPASI, TAİ'NİN

CVL Ankara Bahar Kupası, TAİ'nin

CVL Ankara Bahar Kupası finalinde rakibi ASELSAN’I 3-1 yenen TAI kupanın sahibi oldu. 

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CVL Ankara Bahar Kupası finalinde rakibi ASELSAN’I 3-1 yenen TAI kupanın sahibi oldu. 

CVL Ankara Bahar Kupası’nda 9 hafta süren mücadele, TAI ile ASELSAN arasında oynanan final maçıyla noktalandı. Rakibi ASELSAN'ı , 3-1 yenen TAI Bahar Kupası’nın sahibi oldu.  

1. sette 25-16, 2. sette  15-25, 3. sette 25-20, 4. sette 25 - 18 lik sonuçlarla mutlu sona ulaşan TAI takımında 3 numarayla formayı giyen Mustafa SÜYÜM final maçının “En Değerli Oyucusu” / MVP seçildi. 

Final maçın ardından düzenlenen törende TAI takımına kupa ve madalyalarını TVF Ankara İl Temsilcisi Bayram OLGUN verirken, kupa finalisti ASELSAN takımına ise madalyalarını CVL/CBL ANKARA kurucusu Ersin EROĞLU'nun elinden aldı. 

TAİ: Mustafa SÜYÜM 3, Bulut Battal 4, Çağlar Gürbüz 7, Arda ZORBA 8, Hasan TÜRKAN 10, Ali KUYUCAK 11, Orkun ALEMDAROĞLU 13

ASELSAN: Kudret GÜNEŞEN 2, Hakan GEDİK 4,  Fırat YILMAZ 5, Ahmet AKTUĞ 11, Görkem Çağlar SAYAN 14, Alper 

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