BUGÜNÜN BABALARI YARININ BABALARINA KARŞI

Ziraat Bankası Spor Kulübü, Babalar Gününe özel olarak sporcular ve babalarını bir araya getirerek özel bir kutlama organizasyonu gerçekleştirdi.

Foto Albümü Bugünün babaları yarının babalarına karşı 5 FOTO

Ziraat Bankası Spor Kulübü, Babalar Gününe özel olarak sporcular ve babalarını bir araya getirerek özel bir kutlama organizasyonu gerçekleştirdi.

Spor Okulları’ndaki çocuklar Babalar Günü etkinliği kapsamında babaları ile voleybol maçı yaptılar.

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Birbirinden özel görüntülere sahne olan organizasyonda babalarına karşı rakip olan sporcuların yüzlerindeki neşe ve mutluluk gözlerden kaçmadı. Babalar ve çocuklar 2 grup halinde etkinliğe katıldılar.

Ziraat Bankası Spor Tesislerinde gerçekleşen organizasyona Spor Okullarındaki 95 çocuk babaları ile karşılıklı voleybol maçı oynadı ve Babalar Günü bu güzel etkinlik ile kutlandı.

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