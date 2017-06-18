Bugünün babaları yarının babalarına karşı
﻿
Site İçi Arama
﻿

BUGÜNÜN BABALARI YARININ BABALARINA KARŞI

Bugünün babaları yarının babalarına karşı

Ziraat Bankası Spor Kulübü, Babalar Gününe özel olarak sporcular ve babalarını bir araya getirerek özel bir kutlama organizasyonu gerçekleştirdi.

311 Okunma

Ziraat Bankası Spor Kulübü, Babalar Gününe özel olarak sporcular ve babalarını bir araya getirerek özel bir kutlama organizasyonu gerçekleştirdi.

Spor Okulları’ndaki çocuklar Babalar Günü etkinliği kapsamında babaları ile voleybol maçı yaptılar. 

Birbirinden özel görüntülere sahne olan organizasyonda babalarına karşı rakip olan sporcuların yüzlerindeki neşe ve mutluluk gözlerden kaçmadı. Babalar ve çocuklar 2 grup halinde etkinliğe katıldılar.

Ziraat Bankası Spor Tesislerinde gerçekleşen organizasyona Spor Okullarındaki 95 çocuk babaları ile karşılıklı voleybol maçı oynadı ve Babalar Günü bu güzel etkinlik ile kutlandı.

ETİKETLER
CVL Ankara Bahar Kupası, TAİ'nin
Bülent Atlas, Bengütürk'te Ankara futbolunu değerlendirdi
1
Melih Gökçek, amatörler ile buluştu
Telekom'da Baytimur dönemi sona erdi
1
Ferhat Görgülü, Karabükspor'da
4
Koray Akdoğan ve Ali İmdat'ın açıklamaları
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿