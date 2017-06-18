EMRE MOR'A ADA'DAN SÜRPRİZ TALİP!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı belirtilen Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor'a Liverpool'un ardından bir başka Premier League ekibi Southampton'ın talip olduğu kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberde, Emre Mor'un daha fazla süre almak için gelecek sezon başka bir takımda oynamak istediği ve Borussia Dortmund'un da buna onay verdiği ifade edildi.



Southampton'ın Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı.



Southampton'ın yanı sıra La Liga ekibi Real Sociedad'ın da 19 yaşındaki yıldız ile ilgilendiği ancak Emre'nin hangi takımda oynayacağı ile ilgili son kararın henüz verilmediği ifade edildi.



Liverpool'un da Emre Mor'u istediği hatırlatılırken, Southampton ile yaşanan Virgil van Dijk krizi sonrasında, iki kulüp arasındaki gerilimin Emre Mor'un transferi nedeniyle daha da artabileceği vurgulandı.

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