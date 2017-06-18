Emre Mor'a Ada'dan sürpriz talip!
﻿
Site İçi Arama
﻿

EMRE MOR'A ADA'DAN SÜRPRİZ TALİP!

Emre Mor'a Ada'dan sürpriz talip!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı belirtilen Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor'a Liverpool'un ardından bir başka Premier League ekibi Southampton'ın talip olduğu kaydedildi.

372 Okunma

İngiliz basınında yer alan haberde, Emre Mor'un daha fazla süre almak için gelecek sezon başka bir takımda oynamak istediği ve Borussia Dortmund'un da buna onay verdiği ifade edildi.

Southampton'ın Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Southampton'ın yanı sıra La Liga ekibi Real Sociedad'ın da 19 yaşındaki yıldız ile ilgilendiği ancak Emre'nin hangi takımda oynayacağı ile ilgili son kararın henüz verilmediği ifade edildi.

Liverpool'un da Emre Mor'u istediği hatırlatılırken, Southampton ile yaşanan Virgil van Dijk krizi sonrasında, iki kulüp arasındaki gerilimin Emre Mor'un transferi nedeniyle  daha da artabileceği vurgulandı. 

ETİKETLER
CVL Ankara Bahar Kupası, TAİ'nin
Bugünün babaları yarının babalarına karşı
Bülent Atlas, Bengütürk'te Ankara futbolunu değerlendirdi
1
Melih Gökçek, amatörler ile buluştu
Telekom'da Baytimur dönemi sona erdi
1
Ferhat Görgülü, Karabükspor'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿