MİLLİLERE BABALARINDAN MESAJ

Samsun’da 18-30 Temmuz’da düzenlenecek 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları) mücadele edecek milli sporculara, Babalar Günü’nde babalarından sürpriz mesaj geldi.

Samsun’da 18-30 Temmuz’da düzenlenecek 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları) mücadele edecek milli sporculara, Babalar Günü’nde babalarından sürpriz mesaj geldi.



Milli sporculara tam destek veren babaları, başarılar dileyerek sevgilerini dile getirdi.



Tenisçi İsmail Hakkı Yılmaz’ın babası Fatih Yılmaz, güreşçi Dursun Gözel’in babası Kazım Gözel ve tekvandocu Aslıhan Savan Kuş’un babası Necati Savan, çektikleri videoyla oyunlara hazırlanan çocuklarına moral verdi.



Babasını daha önce kaybeden karateci Şaban Köse, Milli Takım Başantrenörü İbrahim Erçin’e Babalar Günü’nde duygusal bir mesaj yolladı. Erçin de milli karateci için işaret diliyle "Oğlum sana Deaflympics’te başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum." mesajını gönderdi.





Caner Kolağasıgil

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