Birol Aygün üst tura yükseldi
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BİROL AYGÜN ÜST TURA YÜKSELDİ

Birol Aygün üst tura yükseldi

Ukrayna’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Birol Aygün adını elemelerde üst tura yazdırdı.

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Ukrayna’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Birol Aygün adını elemelerde üst tura yazdırdı.
        
Avrupa Boks Konfederasyonu tarafından Ukrayna’nın Kharkiv kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde 75 kiloda Birol Aygün, İsrailli rakibi Daniel Zan Daskalo’yu 5-0 mağlup etti.
        
Milli boksör, elemelerin ikinci turunda Macaristan’dan Zoltan Adam Harcsa ile karşılaşacak.
        
Günün diğer müsabakalarında, 60 kiloda yarışan İbrahim Gökçek, Ermenistan’dan Karen Tonakanyan’a, 81 kiloda ise Cem Karlıdağ, Gürcistan’dan Iago Kiziria’ya yenilerek turnuvaya veda etti.
        
Toplam 39 ülkeden 270 boksörün katıldığı şampiyona, 24 Haziran’da sona erecek.

 

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