Altınordu, Erdoğan'a 1 milyon euro fiyat biçti
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ALTINORDU, ERDOĞAN'A 1 MİLYON EURO FİYAT BİÇTİ

Altınordu, Erdoğan'a 1 milyon euro fiyat biçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, gösterdiği başarılı performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un bonservis ücretini 1 milyon Euro olarak belirledi.

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Süper Lig'den Kasımpaşa'nın transfer etmek istediği gurbetçi oyuncu ile Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da ilgilendiği öğrenildi.

Altınordu'nun 2014'te Almanya 3'üncü Lig ekibi MSV Duisburg'dan transfer ettiği Erdoğan, son 3 sezon kırmızı lacivertli formayı terletti. Sol kanatta görev alan 23 yaşındaki futbolcu geçen sezon 4 gol attı. Altınordu ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Erdoğan önceki yıllarda da Süper Lig ekipleriyle anılmasına rağmen teknik heyetin raporuyla kadroda tutulmuştu.

Öte yandan yönetim yarından itibaren iç transfer görüşmelerine hız verip, sözleşmeleri biten Arif, Sinan, Uğur ve Serkan'la mukavele yenilemek için düğmeye basacak. Kırmızı lacivertliler, bu arada forvet oyuncusu Hasan Kabze ile yollarnı ayırdı. Kiralık oynayan Okan ise kulübü Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a döndü. Yusuf Abdioğlu ise diğer teklifleri değerlendiriyor.
 

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