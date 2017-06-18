MARCO VERATTİ'DEN PSG'YE: "BIRAKIN GİDEYİM!"

Marco Verratti'den Paris Saint Germain'e ültimatom geldi. İtalyan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; 24 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibiyle sezon başı kampına katılmak gibi bir niyeti bile yok ve ayrılma kararı kesin...
100 milyon euro...
Lionel Messi, Javier Pastore ve menajer Donato Di Campli'yle Ibiza'da birlikte yemek yediği belirtilen Verratti'nin Barcelona'ya gitmekte kararlı olduğu ve kesin bir dille bunu kulübe ilettiği yazıldı.
Sözleşmesi 2021 bitecek olan Verratti için, Barcelona'nın 100 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.