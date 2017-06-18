Gomis'ten Galatasaray açıklaması
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GOMİS'TEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Gomis'ten Galatasaray açıklaması

Galatasaray'a imza atması an meselesi olan Gomis sarı-kırmızılı takım ile ilgili konuştu.

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Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Gomis için Marsilya son bir hamle yaptı ancak Fransız golcünün aklını çalamadı. Sarı-kırmızılıların 3.2 milyon Euro yıllık ücret önerdiği Gomis'e, Marsilya da 2.5-3 milyon Euro civarı bir maaş önerdi. Rakamların birbirine yaklaşması Aslan'ı tedirgin etse de Gomis'in, "30 yaşımı geçtim ama hala lig şampiyonluğu yaşamadım. Kaderimde Galatasaray var. 3 sene önce Galatasaray'a gitsem, şampiyonluk görecektim. Şimdi bu fırsatı değerlendirmeliyim" diyerek tercihini G.Saray'dan yana kullandığı öğrenildi. 

Swansea City'nin Senegalli asıllı Fransız futbolcusu, geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti. Gomis'in menajeri, Etinne Mendy, "Galatasaray ile olan transfer meselemiz yüzde 99 bitti. 1-2 küçük detay kaldı. Pazar ya da pazartesi günü sonuçlanır" ifadelerini kullandı.

34 MAÇ
33 İLK 11
21 GOL
4 ASİST

Clichy de aslan oluyor

Galatasaray, Gomis ve Belhanda'nın ardından Manchester City ile sözleşmesi sona eren sol bek Gael Clichy'yi de renklerine bağlıyor. 31 yaşındaki oyuncuyla yılda 2 milyon civarı ücret karşılığında anlaşan Cimbom'un, Fransız yıldıza imza parası da ödeyeceği öğrenildi. Geçen sezon İngiliz takımında toplam 39 maçta forma giyen Clichy 2 de gol kaydetti. 

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