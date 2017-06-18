Tolga Şahinoğlu ve Onat Kazaklı 5. oldu
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TOLGA ŞAHİNOĞLU VE ONAT KAZAKLI 5. OLDU

Tolga Şahinoğlu ve Onat Kazaklı 5. oldu

Kürek Dünya Kupası 2. ayak yarışlarında Tolga Şahinoğlu ve Onat Kazaklı, A final yarışında 5. oldu.

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Polonya’da düzenlenen Dünya Kürek Kupası 2. ayak yarışlarında, milli kürekçiler Besim Tolga Şahinoğlu ve Onat Kazaklı’dan oluşan erkekler iki tek ekibi A final yarışlarında 5. oldu.

Poznan kentinde organize edilen kupada milli kürekçiler Tolga Şahinoğlu ve Onat Kazaklı, 06.28.960’lık dereceleriyle yarışları 5. sırada tamamladı.

Fransa adına yarışan Valentin Onfroy ile Theophile Onfroy, 06.21.190 ile birinci, Sırbistan adına yarışan Milos Vasic ile Nenad Bedik 06.22.400 ile ikinci, Çekya adına yarışan Jakub Podrazil ile Lukas Helesic ise 06.23.100 ile üçüncü sırada yer aldı.

Milliler, Yeni Zelanda, Avustralya, Almanya ve Fransa gibi ekol ülkeleri geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

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