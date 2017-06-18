ANTALYASPOR, JOSE SOSA'YI TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Maicon transferiyle güne damga vuran Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, camiaya bir müjde daha verdi.

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın sunduğu Mixed Zone programına konuk olan tecrübeli hoca, Kırmızı-Beyazlılar'ın gündemindeki bir diğer flaş isim Jose Sosa için de devrede olduklarını belirtip flaş sözler sarf etti.



'Maicon'u çok istedim'



Söze Maicon'dan başlayan Rıza Çalımbay, "Başkan ve yönetim bu transferi bitirmek için çok uğraştı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizim istediğimiz bir oyuncuydu. Her yerde değerlendirebileceğim bir oyuncu. Kanat, forvet... Bu yüzden çok mutlu oldum. Menez ve Aydın'ı da aldık. Çok iyi 3 transfer yaptık, bu açıdan çok mutluyuz. Tabii ki yalnızca ofans yetmez. Defansı da sağlama almak istiyoruz. Savunmaya da sol bek ve stoper takviyeleri yapacağız. Genç ve iyi oyuncular olmasını istiyoruz. Hücum bizim çok önemli. Bu yüzden iyi hücumculara sahip olmamız gerekiyordu" dedi ve kaleci konusuna da açıklık getirdi:

'Kaleci henüz bitmedi'



"Şu anda herhangi bir kaleciyle net bir anlaşmamız yok. Başkanımız bu konuda açıklama yapmış zaten. Dünya karmasına dönüşmek önemli değil. Önemli olan bu gelen oyuncuların takıma katkı vermesi."



'Sosa gelirse süper olur'



"Sosa konusunda tabii ki talebimiz oldu. Yönetimimiz bakıyor o işe. Onun gibi bir oyuncuyla çalışmayı hangi hoca istemez ki. Hayırlısı olsun, o da olursa süper bir takım oluruz. Ancak önemli olan bu 3 oyuncuyu almamızdı. İlk kampımıza tüm oyuncularla gideceğiz. Oradaki duruma göre yollarımızı ayırabileceğimiz isimler olabilir. Fakat kampa tam takım gideceğiz. Şimdilik durum bu. Kulüplerin bu bütçeleri doğru kullanması gerekiyor. Tüm takımlar bu artan bütçeyi doğru kullanırsa bir daha transfer yasakları olmaz."