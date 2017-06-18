SOFUOĞLU: "ŞAMPİYONLUĞA DEĞİL, YARIŞ ZAFERLERİNE ÇIKIYORUM"

İtalya’daki Misano Pisti’nde düzenlenen 7. ayak yarışını birincilikle tamamlayan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "Çekişmeli ve zorlu bir yarışa çıkacağım belliydi." dedi.

Sofuoğlu, yarış sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cuma gününden beri hemen hemen tüm pilotların kaza yaptığını belirterek, "Ben de kaza yapanlardan biriydim. Sürekli ön tekerlerim diskte yürüdü ve yarış dışı kalma ihtimalim yüksekti." ifadelerini kullandı.



Yarış öncesinde derecelerin birbirine çok yakın olduğunun altını çizen milli motosikletçi, "Bir önceki İngiltere yarışında rakiplerimden daha hızlıydım. Çekişmeli ve zorlu bir yarışa çıkacağım belliydi. Hava çok sıcaktı ve asfalt 50 dereceydi. Yarış başladığında takım tarafından bana şampiyona liderinin düştüğünün raporu verildi. Bu da benim bu yarıştan kesinlikle puan çıkarmam gerekiyor demekti. Sadece Honda’nın Fransız pilotunun beni takip ettiğini gördüm. Yarışın ortalarında beni geçmesini istedim çünkü ne kadar hızlı görmek istedim. Arayı açabilir miyim yoksa son tura kadar çekişmemiz mi gerekiyor bakmak istedim. Önümde 2 tur gittiğinde gördüm ki eğer kendimi zorlarsam arayı açabilirim. Bu zorlamada düşmemem gerekiyordu, çünkü düşersem artık her şey bitiyordu." diye konuştu.



Son 3 turda derecelerini biraz hızlandırıp yarışı tamamlamaya çalıştığını vurgulayan Kenan, şunları kaydetti:



"Son tura girdiğimde arkamdakiyle yarım saniye, bir saniyelik mesafeyi gördüğümde rahatladım. Önemli bir birincilik çünkü bu sezonun 3 yarışını sakatlığımdan dolayı kaçırdım. Çıktığım diğer yarışların hepsinde de ’şampiyonluğa değil yarış zaferlerine çıkıyorum’ dedim, çünkü yarışları kazandığım zaman hem İstiklal Marşı’nı çaldırabiliyor, hem de Türk bayrağı ile tur atabiliyorsunuz. Bu nedenle amacım gittiğim tüm yarışları kazanabilmek ama bu motor sporlarında çok zor."



Bu sonuçla puanını 100’e çıkaran Kenan, sürücüler klasmanı lideri Fransız Lucas Mahias ile arasındaki farkı 5 puana indirdi.



Dünya Supersport Şampiyonası’nın 8. ayağı, 20 Ağustos’ta Almanya’da düzenlenecek.

Yıldırım Kılıç

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