Manchester City de Talisca'ya talip
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MANCHESTER CİTY DE TALİSCA'YA TALİP

Manchester City de Talisca'ya talip

Anderson Talisca’ya Manchester United’ın yanı sıra bir başka İngiliz devinin daha talip olduğu iddia edildi. ManU’nun ezeli rakibi olan Manchester City’nin, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferi için devreye girdiği ileri sürüldü.

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İngiltere Premier Lig kulüplerinin Beşiktaşlı Anderson Talisca’ya olan ilgileri artarak devam ediyor.
 
Siyah-beyazlılar tarafından kiralık sözleşmesi 1 yıl uzatılmasına rağmen Benfica ile imzalanan özel sözleşmeye göre satışı mümkün olan Brezilyalı yıldıza, Manchester United’ın ardından Manchester City’nin de kanca attığı ileri sürüldü. ManU gibi Manchester kentinin takımı olan City’nin ezeli rakibini Talisca transferinde geride bırakabileceği savunuldu.

Bu arada Beşiktaş Yönetimi’nin, Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Manchester United’a yeşil ışık yakan Anderson Talisca’nın takımda kalma şansını bir hayli zayıf gördüğü öğrenildi. Benfica Kulübü, Temmuz ayı sonuna kadar 23 yaşındaki futbolcuyu herhangi bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarırsa Beşiktaş  2 milyon euro kazanacak. Portekiz ekibi ile siyah-beyazlılar arasındaki sözleşmeye göre Beşiktaş, Talisca için ödediği 2 milyon euroluk kiralama bedelini geri alacak. 

 

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