HAGİ'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray efsanesi, Romanya şampiyonu Viitorul takımının sahibi ve teknik direktör Gheorghe Hagi, beIN Sports'a özel bir röportaj verdi.

Viitorul takımında yaşadığı şampiyonlukla ilgili konuşan Hagi, “Şu anda elimde çok genç bir takım var, yaş ortalamam 21. Gençlerle futbolda başarılı olursanız, bu başarı A takıma da yansır. Çok da iyi bir hocaları var. Gençlere yatırım yapmanın her zaman riski vardır. Ben futboldan kazandıklarımı, tekrar futbola verme amacını taşıyorum. Romanya’nın gelecek vadeden 100 futbolcusundan 35’i bizden. Sezona başlarken şampiyonluk hedefimiz yoktu. Baktık ki liderlik koltuğundayız, biz de bırakmak istemedik ve şampiyon olduk. Ana hedefimiz oyuncu yetiştirip büyük kulüplere satmak ve tabii ki ilk 6’da yer alıp, playoffa kalmak” dedi.



GALATASARAY’A GELMEK BENİM İÇİN ŞEREF OLUR



Galatasaray’dan teklif almadığını ve Avrupa’da başarılı olacak bir takıma gitmek isteyeceğini kaydeden Rumen teknik adam, “Galatasaray’a transfer olduğumda özel bi madde koydurdum sözleşmeme, o da şuydu; Avrupa’da başarılı olursak, Hagi özel prim alır. Hem Hagi, hem de Galatasaray kazandı. Galatasaray’dan teklif almadım. Duyduğunuz şeyler gerçek değil, spekülasyıon. Ama bir zaman gelecek, bir takımla Avrupa’da tekrar çok güzel işler yapacağım. Galatasaray’a gelmek benim için şeref olur, ama çok çok iyi bir proje olmalı. İlk dönemimde hatalar yaptım. Türkiye Kupası’nı aldığımda bile doğrudüzgün kutlama yapamadık. 2. dönemimde zor bir zamanda çağırdılar, belki hayır demeliydim. Faturasını ödedim, sürekli önüne bakacaksın” ifadelerini kullandı.



OĞLUM TÜRKİYE’DE HER TAKIMDA OYNAYABİLİR



Oğlu Ianis Hagi’nin Türkiye’de her takıma gelebileceğini belirten Gheorghe Hagi, “18 yaşında oğlum var, Fiorentina’da 10 numara. Belki bir gün benm takımımda da oynar. Umarım oğlum bir gün Türkiye’de de oynar. Her kulüp olabilir Türkiye’de, Türkiye’yi seviyor. Çok iyi bir kariyere sahip olacak” diye konuştu.



SNEIJDER ÇOK BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU



Sneijder’e hayran olduğunu belirten 52 yaşındaki çalıştırıcı, “Sneijder fantastik bir oyuncu, inanılmaz şeyler kazandı. Kariyere bakar mısınız? Çok yönlü, çok beğendiğim bir oyuncu. Kulüpte neler oldu, bilemiyorum. Birçok maçı izledim ama, kulübün içinde havayı teneffüs etmeden değerlendirme yapmak doğru değil” yorumunu yaptı.



EMRE TÜRKİYE’NİN 1 NUMARASI, MÜKEMMEL



Emre Belözoğlu’nun Türkiye’nin 1 numaralı oyuncusu olduğunu söyleyen antrenör, “Emre Türkiye’nin bir numarası, inanılmaz bir sol ayak. Kendisini çok tebrik ediyorum. Gençlere destek olduğunu ve yeni Emre’ler yetiştirmeye çalıştığını duyuyorum. Bu açıdan baktığımda, Emre mükemmel” diyerek sözlerini noktaladı.