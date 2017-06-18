SAMSUNSPOR'DAN ÇAĞRI'YA KANCA!

Takımı Alpay Özalan'a emanet eden Samsunspor'da transfer hareketı sürüyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonu Elazığspor'da geçiren Çağrı Ortakaya'yı kadrosuna katmak için kollar sıvadı.

Alpay Özalan'ı teknik direktörlük koltuğuna oturtan ve gelecek yıl TFF 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Samsunspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, son olarak Elazığspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Çağrı Ortakaya'yı listesine aldı.



Samsunspor Yönetimi, Alpay Özalan'ın da takımında ısrarla görmek istediği 28 yaşındaki deneyimli oyuncuyu, transfer görüşmesi yapmak üzere Samsun'a davet etti.



Çarşamba günü şehre gitmesi beklenen Çağrı, yönetimle bir görüşme yapacak ve şartların uyması halinde transfer gerçekleşecek.



Geride kalan sezonda TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 38 maça çıkan ve 4 gol kaydeden Çağrı'nın Elazığspor'la olan sözleşmesi sona ermişti.



Bonservisini elinde bulunduran Çağrı Ortakaya, Samsunspor'un yanı sıra Ümraniyespor, Ankaragücü ve Adana Demirspor gibi takımların da gündeminde bulunuyor.



Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve son iki sezonunu Elazığspor'da geçiren Çağrı Ortakaya, daha önce Giresunspor, Denizli Futbol, İzmirspor, Küçükçekmecespor ve Bakırköyspor formalarını giymişti.

Tolga Kaplan