KADIN BASKETBOLDA İLK OLİMPİYAT HEYECANI

Deaflympics 2017 ile ilk Olimpiyat tecrübesini yaşayacak olan Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı kampa girdi. Ekim ayında başlayan yoğun çalışmalar sonucu oluşturulan kadronun yaş ortalaması on dokuz.

Ülkemizi 23. Yaz İşitme Engelliler olimpiyat Oyunlarında temsil edecek olan Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı Samsun’da kampa girdi. Milli takım antrenörü Gaye Cilvezoğlu takımdaki son durumu aktardı.



14 kişilik olimpiyat kadrosuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cilvezoğlu, “Sakatlık olmadıkça bizim için her şeyin iyi gittiğini söyleyebiliriz. Taktik ve teknik ağırlıklı çalışmalarımızla oyunlara hazırlanmaya devam ediyoruz” dedi.



Cilvezoğlu, 19 yaş ortalaması bir takımla ilk ciddi turnuvasına hazırlanan ekibin seçimini yaparken Süper Lig takımlarınlarından ve okul turnuvalarından yararlandıklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Genç, dinamik ve potansiyeli yüksek bir kadromuz var. Teknik ekip olarak Ekim ayından bu yana düzenli maç takibi yapıyoruz. Bu maçlar sonucunda da 20 kişilik aday kadromuzu 14 kişiye indirdik.”



Olimpiyatta ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini belirten genç antrenör, “Hedefimiz bu sene büyük. Çünkü olimpiyat oyunlarının ev sahipliğini yapıyoruz. İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Sayın Yakup Kihtir’in destekği de çok büyük. Amacımız ilk üçe kalmak. Biz de ev sahibi avantajımızı kullanarak başaracağımıza inanıyoruz” dedi.



Takım kaptanı Esin Bilgili ise, ellerinden gelen en iyi performansı sergilemek istediklerini belirtirken, “Türkiye için madalya almak istiyoruz” açıklamasını yaptı.



Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Çağla Aslan, Feyzanur Bal, Esin Bilgili, Dila Büyükavcı, Gamze Çalışkan, Büşra Çevik, İnci Göğer, Ecrin Köse, Gözdenur Örencik, Meltem Subaşı, Çağla Nur Uzundurukan, Merve Yeşilyurt, Hümeyra Gündem, Kübra Demir.





Onur Güler

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