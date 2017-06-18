ELVAN ABEYLEGESSE’YE MİLLİ FORMA İÇİN YEŞİL IŞIK

Doping kullandığı gerekçesiyle IAAF tarafından 2 olimpiyat, bir de dünya şampiyonası gümüş madalyaları elinden alınan milli atlet Elvan Abeylegesse’nin 2 yıllık men cezası eylül ayında sona eriyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, doping kullandığı gerekçesiyle Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2 olimpiyat, bir de dünya şampiyonası gümüş madalyaları elinden alınan milli atlet Elvan Abeylegesse’nin 2 yıllık men cezasının eylül ayında sona ereceğini belirterek, sporcunun yeniden ay-yıldızlı formasını giyebileceğini söyledi. Çintimar, Elvan’nın 2007 yılında açılan numunelerle ilgili ceza aldığını hatırlatarak, o dönemden bugüne numunenin saklanması ve kullanılmasının doğru olmadığını bildirdi.



Sporcunun doping yaptığı günün yakalanması gerektiğini anlatan Çintimar, "10 yıl sonra yakalasanız da açıklasanız da ondan sonrakine ne diyeceksiniz? Ondan sonrakinin numunesi alındı mı? Bunların hepsi bir muamma. Onun için bence doping, yarışmanın olduğu yerde, yarışmanın olduğu saatte yakalandı, yakalandı, yakalanmadı, uğraşmamak gerekiyor. Çünkü artık atletizme zarar veriyor." diye konuştu. Fatih Çintimar, doping kullanımını çok ciddi kontrollerle engellemek ve sahaya sokmamak gerektiğini vurgulayarak, kendilerinin şu an bunu yaptıklarını ifade etti.



"Elvan milli takım kadrosuna girebilecek potansiyele ulaşırsa girer"



Elvan’ın doping olayının 2007 yılında olduğunu hatırlatan Çintimar, şunları kaydetti:



"Elvan, 2007 yılından yakalanmış, sonrasında yüzlerce yarış koşmuş, kazanmış, şimdi 2007 yılından yakalandığı için ceza almış. Elvan Abeylegesse’nin olayı bizim nisan ayında yaptığımız açıklamadan önce olduğu için karışmıyoruz. Ama söz konusu olay nisan ayından sonra olsaydı kendisi için ’kesinlikle bir daha milli takımda yarışamayacak’ derdim. Fakat olay 2007’de olduğu için bir şey diyemiyorum. Elvan, sürecini tamamlar, milli takım kadrosuna girebilecek potansiyele ulaşırsa girer. Ama şu an için ’Yarın gelir, milli takıma alırız’ gibi böyle bir şey deme ihtimalim yok."



Dopingle mücadele komisyonuna Türk temsilci



Fatih Çintimar, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) dopingle mücadele konusunda çok ciddi takipte olduğunu, kendilerinin de bu konuya çok hassas yaklaştıklarını anlattı.



Avrupa Atletizm Federasyonundan önceki gün bir elektronik posta geldiğini belirten Çintimar, şöyle konuştu:



"Elektronik postada, Avrupa Atletizm Federasyonu bünyesindeki sağlık kurulu içinde artık Türkiye’nin bir temsilcisi olsun isteniyor. Bununla ilgili bugünlerde bir çalışma yapacağız. Bir hekim arkadaşımızın, Avrupa’nın dopingle mücadele komisyonu içine sokulması, bizim daha etkin ve güçlü olmamız gerektiğini ifade eden bir tavırdır. Bu tavrı biz de destekleyerek inşallah daha ileri gideceğiz. Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, WADA’nın yönetim kurulunda. Sayın Bakanımız orada olduğu için Türkiye’den dopingli bir kimse çıktığında biz ne kadar üzülüyorsak o 10 katı üzülüyor. Onun için ne onu ne de Türk toplumunu üzmeye hakkımız yok."



"Bu lekeyi istemiyoruz"



Dopingle mücadele konusunda yönetim kurulu olarak sporcular ve antrenörlerle sürekli bir araya gelerek görüşmeler yaptıklarını anlatan Çintamar, şunları dile getirdi:



"Bunun yanı sıra şampiyon sporcularımızın ailelerine yönelik de bilinçlendirme seminerleri yaptık. Dopingle ilgili bilgiler veriyoruz. Onun için artık kullanılmayacağını ümit ediyoruz ve o düşünceyle kendimizi serbest bırakmayıp, daha fazla üzerine gidiyoruz. Türkiye artık bu işle anılmak istemiyor. Biz de istemiyoruz. Kim bilerek bu işi kullanıyorsa, hem ülkesine hem sporuna hem bize ihanet ediyor. Baştan aşağı herkesi yaralayan bir lekedir. Bu lekeyi istemiyoruz"

Onur Güler

ETİKETLER