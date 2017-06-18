GÖZTEPE'YE YILDIZ YAĞACAK

Teknik direktör sorununu Tamer Tuna'yı göreve getirip çözen Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, transfer sezonunu hareketli geçirecek.

Tamer Tuna'nın takımın başına getirilmesiyle Beşiktaş'ın golcüleri Mustafa Pektemek ve Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra stoper Ersan Gülüm'e de kanca atan sarı kırmızılılar, 3 yıldız oyuncunun daha peşine düştü.



Göztepe'nin yine Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Araz Özbiliz, Medipol Başakşehir'le yollarını ayırmaya hazırlanan orta saha Samuel Holmen ve Kızılyıldız'dan santrfor Richmond Boakye'nin üzerinde durduğu belirtildi. Göztepe'nin Aras'ı kiralama yoluyla kadrosuna katabileceği, Holmen ve Boakye'nin ise bonservislerini alır almaz imzaya çağrılacağı kaydedildi.



Göztepe'nin haftalardır takip ettiği Gana Milli Takım oyuncusu Boakye, kariyerinde İtalya Seri A ve İspanya La Liga tecrübesi yaşadı. İtalya'da Genoa, Sassuolo, Atalanta ve US Latina formalarını giyen 24 yaşındaki golcü, İspanya'da ise Elche'de top koşturdu. Boakye kısa bir süre de Hollanda'nın Roda takımında görev aldı. Geçen sezon Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'da 16 maça çıkan Ganalı 13 gol atarak başarılı bir performans ortaya koydu.



Öte yandan Götepe'nin Medipol Başakşehirli spoter Yalçın Ayhan'la da prensipte anlaştığı öğrenildi. Boşa çıkan tecrübeli futbolcunun 1 yıllığına sarı kırmızılılara 'evet' dediği öğrenildi.



BAY ŞAMPİYON GİDİYOR



Dış transferde taarruza kalkan Göztepe, şampiyon kadrosunu ise yavaş yavaş dağıtıyor. Golcüsü Umut, stoperi Gençer, kanat oyuncuları Emre Aygün ve Sinan'la vedalaşan sarı kırmızılılarda orta saha Murat Akın da gidiyor. Kariyerinde 8'inci şampiyonluğu Göztepe ile yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusunun Giresunspor'la flört ettiği bildirildi. Sarı kırmızılılarla 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Murat'ın da direkt oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi.

Bora Aslan