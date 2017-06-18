Galatasaray, Maicon ile anlaştı
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GALATASARAY, MAİCON İLE ANLAŞTI

Galatasaray, Maicon ile anlaştı

Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'un transferinde sona geldi.

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Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'un transferinde sona geldi.

Sarı kırmızılılar, oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağlarken, Maicon ile bu hafta İstanbul'da resmi sözleşme imzalanacak. Teknik direktör Igor Tudor'un da kadroda görmek istediği oyunculardan olan Maicon, sarı kırmızılıların stoper açığını kapatacak.

Maicon, Brezilya’da yeni başlayan ve 7 hafta oynanan sezonda, 6 maçta forma giydi. 1.91 boyundaki başarılı stoper, 2015-2016 sezonunda Porto forması giydi. Maicon, Galatasaray'a imza attığı takdirde yeniden Avrupa’ya dönmüş olacak. 

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