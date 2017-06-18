MİLLİLER DÖRTLÜ FİNALE KALAMADI

Çin'in Kunshan kentinde düzenlenen 2017 Voleybol Dünya Ligi'nde dörtlü finale yükselen takımlar belli oldu.

G2 Grubu'ndaki son maçında Avustralya'ya mağlup olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, turnuvaya veda etti. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk teknik molasına 8-6 Avustralya üstünlüğüyle gidildi.

Toparlanan ay yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında öne geçmeyi başardı ve ikinci teknik molaya 16-15 önde girdi. Skor avantajını koruyamayan Türkiye, ilk seti 26-24 geride tamamladı.

İkinci sette rakibi üzerindeki baskıyı artıran milliler, bu seti 25-20 almayı başardı ve durumu 1-1'e getirdi. 3'üncü sette oyundan düşen ay yıldızlılar, Avrustralya karşısında varlık gösteremedi ve seti 25-21 kaybetti.

Son sette de tablo değişmedi. Avustralya, bu seti de 25-19 kazandı ve salondan 3-1 galip ayrıldı.

Çin'e 3-0, Japonya'ya da 3-2 mağlup olan milliler, Avustralya'ya da 3-1 mağlup oldu ve G2 grubunu 1 puanla son sırada bitirdi.

12 takımın bulunduğu FIVB Dünya Ligi 2'nci kategori sıralamasında ilk 3'e giremeyen Türkiye, Avustralya'nın 24-25 Haziran tarihlerinde ev sahipliği yapacağı dörtlü finale katılamayacak.