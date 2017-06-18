GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ve 2. ön eleme turunda eşleşmeler belli olacak.

Yapılacak kura çekiminde, UEFA Avrupa Ligi'ne 2'inci ön eleme turundan gitmeye hak kazanan Galatasaray'ın rakibi de belli olacak. Türkiye saati ile 14.00'te 1'inci ön eleme turu kuraları çekilecek. Bu turda kuraya, 100 takım katılacak.

2'inci ön eleme turu kura çekimi ise, 15:30'ta yapılacak. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu kuraya, 16 takım doğrudan katılacak. Bu turda torbaya 1'inci ön eleme turundan gelecek 50 takım da, dahil olacak.

Galatasaray, 2. ön eleme turundaki ilk maçını, 13 Temmuz Perşembe günü, rövanşı ise 20 Temmuz'da oynayacak. Sarı Kırmızılı ekip, tüm kura çekimlerine seri başı olarak katılacak.

3 eleme turunu geçip gruplara kalması halinde ise, birinci torbada yer alacak.