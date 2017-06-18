Bülent Atlas, Bengütürk'te Ankara futbolunu değerlendirdi
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BÜLENT ATLAS, BENGÜTÜRK'TE ANKARA FUTBOLUNU DEĞERLENDİRDİ

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas, başarılı gazeteci Pelin Koç’un hazırlayıp sunduğu “Spor Saati” adlı programın konuğu oldu.

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Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas, başarılı gazeteci Pelin Koç’un hazırlayıp sunduğu “Spor Saati” adlı programın konuğu oldu.

Bengütürk TV’de yayınlanan bu programda, Bülent Atlas’ın yaptığı yorumlar ile Ankara’daki futbolunun nabzı tutuldu.

Süper Lig’de mücadele eden Gençlerbirliği, Osmanlıspor, yeni sezonda TFF 1. Lig’de boy gösterecek olan Ankaragücü ve geriye kalan başkent ekiplerinin gündeminin üzerinde durulan programda, yeni yapılacak transferler ve takımların teknik heyetlerinde kimlerin ön planda olduğu bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Öte yandan, Başkent ekiplerinin yeni sezon öncesi planlanmasının ardından Ankara’ya yeni yapılacak modern stadyum ve yapımı devam eden Eryaman Stadyumu’nun son durumu hakkında bilgi verilirken, bu iki stadyum bitene kadar ekiplerin nerede oynaması gerektiği üzerinde duruldu.

Klasspor ve Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas’ın Ankara’nın futboldaki gündemini değerlendirdiği programı tekrar izlemek için: 

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