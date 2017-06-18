MELİH GÖKÇEK, AMATÖRLER İLE BULUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, sahur yemeğinde bir araya gelerek sorunlar hakkında istişare toplantısı yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, sahur yemeğinde bir araya geldi.

Altınpark ANFA Sosyal Tesisleri’nde yapılan yemeğe, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri ve 215 amatör spor kulübü başkan ve temsilcisi katıldı.

ANFA’da yapılan sahur yemeğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek, sözlerine kısa bir Ankaragücü değerlendirmesi yaparak başlarken, daha sonra Amatör Spor Kulüp Başkan ve yöneticilerini ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Gölbaşı'na dev proje

Öncelikle Gölbaşı’nda amatör spor kulüplerinin hizmetinde olacak bir tesis yapacaklarını ifade eden Sayın Gökçek, Gölbaşı’nda yapılacak olan tesislerin projelerinin hazırlık aşamasında olduğunu ve 3 ayda bitirilmesinin planlandığını belirtti. Tesisin içerisinde 4 adet nizami futbol sahası, kulüpler için 100 adet soyunma odası, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu için idari bina ve sosyal donatıların olacağını söylerken, bu bölgeye ulaşımla ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması için ulaşım desteğinin sağlanacağını bildirdi.

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Spor tesisleri yapılacak

Gökçek, özelikle 19 Mayıs Stadı’nın yıkılmasıyla birlikte, stat altında yer alan kulüplerin odalarını boşaltmasıyla yaşayacağı tesis sıkıntısı ile ilgili de her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Kurulan dev ekranda bir taraftan projeleri anlatan Başkan Gökçek, harita üzerinden amatörler için şehrin dört bir yanında tesis yapılabilecek boş arazi araştırması yaptı. Ümitköy köprüsü, Zırhlı Birlikler, Mamak ve Yenimahalle sınırları içinde bulunan arsalar için gerekli araştırmaların yapılması talimatını verdi. Uygun bulunan yerlere de spor tesislerinin yapılacağını ifade etti. Ayrıca tüm takımlarımıza eşorfman, forma, ayakkabı vs. gibi spor malzemelerin en kısa süre içerisinde ihalesi yapılarak dağıtılacağını söyledi. Ayrıca şehrin çeşitli semtlerine 50 tane halı saha yapacağını, burada bulunan semt kulüplerine bu sahaların tahsis edilerek kullanımına sunulacağını da sözlerine ekledi.

Ankara'daki kulüpler ile görüşülecek

Yapılacak olan tesis ve yardımların ardından amatör futbolun Ankara'da şaha kalkacağını, iyi bir altyapı oluşacağını belirten Başkan Melih Gökçek; Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve diğer profesyonel takımların başkan ve yöneticileri ile konuyu konuşarak burada yetişen değerlere sahip çıkılması noktasında gerekli olan bilgi aktarımı yapacağını, amatör spor camiasını uyuşturucu tehlikesi karşısında bilgilendirerek, bu bela ile de savaşmak için sporun çok önemli olduğunu da vurguladı.

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Kandazoğlu: "İlk kez sorunlarımızı detaylı anlatma fırsatı bulduk"

Gecede söz alan kulüp başkan ve temsilcileri sorunlarını ve sıkıntılarını dile getirdi ve böyle bir organizasyondan son derece mutlu olduklarını belirtere teşekkür ettiler. Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu, yaptığı açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’e amatör spor camiasına gösterdiği yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ederim, bu buluşmanın bir milat olduğuna inanıyorum. Türkiye’nin sporu en çok seven ve yatırım yapan Belediye Başkanı olan Sayın Melih Başkanımızla malzeme dağıtım törenlerinde ve etkinliklerde bir araya geliyorduk. İlk kez sorunlarımızı bu kadar detaylı anlatma fırsatı bulduk. Ben bundan sonra amatör spor kulüplerimizin sorunlarının aşılması aşamasında yeni bir sürecin başladığına inanıyorum “dedi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantı sonunda AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, babalar günü için Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e bir tablo ve teşekkür plaketi takdim etti.