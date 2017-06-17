Parma, Serie B'ye yükseldi
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PARMA, SERİE B'YE YÜKSELDİ

Parma, Serie B'ye yükseldi

İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Parma, İkinci Futbol Ligi'ne (Serie B) yükseldi.

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İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Parma, İkinci Futbol Ligi'ne (Serie B) yükseldi.

Avrupa futbolunda 1990'lı yıllarda adından söz ettiren ve o dönemde UEFA Kupası (1995, 1999), Avrupa Kupa Galipleri Kupası (1993), UEFA Süper Kupa (1993), İtalya Kupası (1992, 1999, 2002) ve İtalya Süper Kupası (1999) şampiyonlukları yaşayan Parma, Serie B'nin bir alt ligi konumundaki Lega Pro'nun play-off finalinde Alessandria ile karşılaştı.

Parma, Alessandria'yı 2-0 mağlup ederek 2017-2018'de Serie B'de mücadele etme hakkı kazandı.

Eski teknik direktörü Nevio Scala'nın başkanlığını yaptığı Parma, yaşadığı maddi kriz nedeniyle 2015 Haziran'da iflasını açıklamıştı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'ne (Serie A) 2014-2015'te veda eden Parma, ertesi sezon İtalya Dördüncü Futbol Ligi'nde (Serie D) yer aldı. Sarı-mavililer, bu sezon ise 3. Lig'de (Lega Pro) mücadele vermişti.

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