Milliler finalde
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MİLLİLER FİNALDE

Milliler finalde

A Milli Erkek Hentbol Takımı, IHF Challenge Trophy Turnuvası yarı finalinde Kıbrıs Rum Kesimi'ni uzatmada 35-32 mağlup etti.

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, IHF Challenge Trophy Turnuvası yarı finalinde Kıbrıs Rum Kesimi'ni uzatmada 35-32 mağlup etti.

Bulgaristan'ın Veliko Tarnovo kentinde süren turnuvada milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 15-13 geride tamamladı. Maçın normal süresi 26-26 bitince uzatma bölümüne geçildi. İlk uzatma bölümü 29-29 sona ererken, ikinci uzatmada rakibine 35-32 üstünlük sağlayan Türkiye finale yükseldi.

Türkiye finalde 18 Haziran Pazar günü Kosova-Faroe Adaları müsabakasının galibi ile karşılaşacak.

Turnuvada ilk 3 içinde olmayı garantileyen ay-yıldızlılar, 2020 Avrupa Şampiyonası için ana eleme grubunda mücadele etme hakkını kazandı.

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