MİLLİLER FİNALDE

A Milli Erkek Hentbol Takımı, IHF Challenge Trophy Turnuvası yarı finalinde Kıbrıs Rum Kesimi'ni uzatmada 35-32 mağlup etti.
Bulgaristan'ın Veliko Tarnovo kentinde süren turnuvada milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 15-13 geride tamamladı. Maçın normal süresi 26-26 bitince uzatma bölümüne geçildi. İlk uzatma bölümü 29-29 sona ererken, ikinci uzatmada rakibine 35-32 üstünlük sağlayan Türkiye finale yükseldi.
Türkiye finalde 18 Haziran Pazar günü Kosova-Faroe Adaları müsabakasının galibi ile karşılaşacak.
Turnuvada ilk 3 içinde olmayı garantileyen ay-yıldızlılar, 2020 Avrupa Şampiyonası için ana eleme grubunda mücadele etme hakkını kazandı.