UDOH KALECİLİĞE SOYUNDU

Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyunucusu Ekpe Udoh hayranlarıyla buluştu.
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyelerinin yanı sıra Ekpe Udoh'un twitter takipçilerinin de yer aldığı organizasyon Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Daha önce twitter hesabından duyurduğu futbol maçında Ekpe Udoh'u, takım arkadaşları Berk Uğurlu ve Ahmet Düverioğlu da yalnız bırakmadı.
Ekpe Udoh'un kaleci olarak sahada yer aldığı maçın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanırken penaltı atışları sonunda yeşil takım sahadan galip ayrıldı.
Eğlenceli anların yaşandığı maçın ardından Ekpe Udoh, sevenleriyle fotoğraf çektirirken, organizasyona katılan herkese teşekkür etti.