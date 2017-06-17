OLİMPİYAT KURDU ERTUĞRUL BURSA

Deaflympics 2017’nin en ilginç ve başarılı simalarından biri Ertuğrul Bursa. Bursa, hem oyuncu hem de yönetici olarak 48 yıldır olimpiyat oyunlarının içinde.

Deaflympics 2017’nin en ilginç ve başarılı simalarından biri Ertuğrul Bursa. Bursa, hem oyuncu hem de yönetici olarak 48 yıldır olimpiyat oyunlarının içinde.



Türkiye’de İşitme Engelli Olimpiyatı denince akla gelen ilk isimlerden biri Ertuğrul Bursa. Deaflympics 1969’da Gündüz Tekin Onay’ın futbol milli takımına almasıyla başlayan olimpiyat serüveni, 1997’de teknik delege olarak gittiği Danimarka’da altın madalya ile taçlandı. 2017’de de onun yapacakları hâlâ bitmedi. Beş yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle işitme engelli olan 70 yaşındaki spor adamı, 8’i yaz 3’ü kış olmak üzere olmak üzere tam 11 olimpiyatta görev aldı. Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu’nda yıllarca hizmet verdi.



Ertuğrul Bursa, aktif futbolculuk yaşamına birçok başarı sığdırırken 1973’te Romanya Balkan Futbol Turnuvasında ikincilik, 1975 Bulgaristan Balkan Futbol Turvuvasında üçüncülük, 1977’de de aynı turnuvada ikincilik elde etti.



“En iyisi Türkiye’de düzenlenecek”



Türkiye’nin Deaflympics adaylığı delegelerden biri olan Bursa, “Adaylığımız kabul edildikten sonra Roma’ya gittik. İspanya ve Arjantin’le olimpiyatı düzenlemek için yarıştık ve biz kazandık. Oyunların da ilk önce Ankara’da oynanması planlanıyordu. Sonrasında spor bakanlığına danışıldı ve Samsun önerisi getirildi. Samsun’da son dönemle tesisleşme çok artmıştı. Biz de kabul ettik. Gördüğün en iyi olimpiyatı Avustralya ve Tayland düzenledi. Çok iyilerdi ama ben Türkiye’nin bu ülkeleri geçebileceğini düşünüyorum. İddia ediyorum dünyanın en iyi olimpiyat organizasyonu Samsun’da düzenlenecek” ifadelerini kullandı.



Arzusu kış olimpiyatı



Ertuğrul Bursa’nın hedefleri ise daha bitmedi. Deneyimli yönetici, yaz olimpiyatının ardından kış olimpiyatının da alınması için çağrıda bulunarak, “Yerimiz var, tesislerimiz var. Her şeyimiz hazır.” cümleleriyle sözlerini noktaladı.

Caner Kolağasıgil

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