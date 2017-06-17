BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR'UN STAT VE TESİSLERİ YENİLENİYOR

Spor Toto 2'nci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da stat ve tesislerini yeniliyor.

Yeşil beyazlıların iç saha maçlarını oynadığı Bodrum Şehir Stadı'nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları başladı. Bodrum Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında sahanın zemini, soyunma odaları ve tribünlerde yenileme işlemleri yapılacak. Çalışmalar sonunda stadın seyirci kapasitesinin 5 bin kişi olacağı belirtildi.

Kulübün Gümbet'te bulunan tesislerinin yanındaki 4400 metrekarelik boş arazide de saha ve 270 metre uzunluğunda koşu pisti inşa edilecek. Saha tamamlandığında takımın antrenmanları dışında belirlenecek saatlerde vatandaşların da spor yapmasına açık olacağı öğrenildi. Çalışmalar 1 ay içinde bitirilecek. Gümbet Tesisleri'nin yanına yapılan ek hizmet binası da tamamlanarak hizmete açıldı. Bodrum ekibinin sezon öncesi ve devre arası kamplarını gerçekleştirdiği Yalı Çiftlik Tesisleri'ne de bakım yapılıyor.



SEZONA YETİŞİCEK



Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, stat ve tesislerdeki yenileme çalışmalarının yeni sezona yetişeceğini söyledi. Kendilerine verdiği desteklerden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a teşekkür eden Karakaya, "Statta başlayan çalışmaları 2'nci Lig maçlarına yetiştirmeyi planlıyoruz. Gümbetteki tesislerimizin de ağustos ayının sonunda bitmesi planlanıyor. Yalı Çiftlik Tesislerimiz ise 5 Temmuz'da başlayacak olan kampa yetişecek" dedi.



Hülya Elteş - DHA

Batuhan Özdemir