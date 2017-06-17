Tamer Tuna'nın hedefindeki 3 Beşiktaşlı!
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TAMER TUNA'NIN HEDEFİNDEKİ 3 BEŞİKTAŞLI!

Tamer Tuna'nın hedefindeki 3 Beşiktaşlı!

Göztepe'nin hocası Tamer Tuna, Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek ve Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra bonservisi Çin takımı Hebei China Fortune'da bulunan Ersan Gülüm'ü istiyor.

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SPOR Toto Süper Lig hasretini 14 yıl sonra dindiren Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu.

Başkan Vekili Talat Papatya, son 2 sezonda Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tuna ile her konuda anlaşma sağladıklarını açıklarken, gözler artık transfere çevrildi. Tuna'nın ilk etapta yeni takımına siyah beyazlılarda fazla süre alamayan eski öğrencilerini getirmeyi planladığı bildirildi.

Tamer Tuna'nın Mustafa Pektemek ve Ömer Şişmanoğlu'nu Göztepe'ya kazandırmaya çalışacağı öğrenildi. Göztepe'nin özellikle Mustafa Pektemek üzerinde durduğu ve tecrübeli golcünün kiralanması konusunda siyah beyazlılarla bu hafta içinde görüşüleceği bildirildi.

Forvetin yanı sıra stopere de ihtiyaç duyan sarı kırmızılılarda yine Beşiktaş'tan Ersan Gülüm'ün ismi ön plana çıktı. Tamer Tuna'nın geçen sezonun devre arasında Çin'in Hebei China Fortune takımından  Beşiktaş'a dönen Ersan'ı düşündüğü ifade edildi.

Siyah beyazlı kulüple yola devam etemeyecek olan Ersan'a da teklif götürüleceği öğrenildi. Ersan'ın Çin'e dönmek istemediği ve kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşündüğü vurgulandı. Teknik adam konusunu çözen Göztepe, 2 hafta içinde de iç ve dış transferi bitirmek istiyor. Mevcut kadrodan Günay, Jahovic, Emrecan, Halil, Tayfur, Segbefia ve Schwechlen'i kesin olarak takımda tutma kararı alan Göztepe, diğer oyuncularla bu hafta masaya oturmayı planlıyor.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

 
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