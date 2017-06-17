MESME TAŞBAĞ: "HİÇBİR ENGEL, ENGEL DEĞİLDİR"

Görme engelli milli judocu Mesme Taşbağ, "Engeliniz ne olursa olsun hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayalim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda birincilik" dedi.

Görme engelli milli judocu Mesme Taşbağ, yaşadığı sağlık sorununa rağmen hedeflerinden vazgeçmedi ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2008’de mezun olduktan sonra Iğdır’da 5 yıl çalışan ve şu an Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde doktorluk yapan Mesme, formda kalmak için judo yapmaya başladı. Mesme, bu süreçte keratokonus hastalığı nedeniyle yüzde 40 görme kaybı yaşadı.



"Hayatını karartmak yerine, savaşmayı tercih eden" Mesme, yaptığı açıklamada, "Judodan vazgeçmedim. Güney Kore’de yapılan IBSA Dünya Oyunları’nda 70 kiloda dünya üçüncüsü oldum. 2015 Kasım’da Portekiz’deki Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandım. Dünya sıralamasındaki ilk 3 sporcuyu yenerek şampiyon oldum. Böylelikle Rio’ya kota aldım." diye konuştu. Aniden ortaya çıkan hastalığını 18 yaşında öğrendiğinde çok üzüldüğünü belirten 36 yaşındaki Mesme, "Hep ’Gözümdeki bu rahatsızlık neden var?’ diye sorardım. Sebebini çok sonra anladım, ülkeme altın madalya kazandırıp, İstiklal Marşımızı okutmakmış." ifadelerini kullandı.



"Doktorluk ve judo benziyor"



Doktorluk ve judonun benzediğini dile getiren Mesme, "Judonun hekimliğime faydası oldu. Stresliydim ama judoya başladıktan sonra stresim gitti." dedi. Judonun, karşıdakine saygı duymayı öğrettiğine dikkati çeken Mesme, "30 yaşından sonra bunları öğrendim, önceden bildiğimi zannediyordum ama judo bana çok şey kattı." değerlendirmesinde bulundu.



Judo tekniklerine göre hayatını yaşadığını ifade eden Mesme, şunları söyledi:



"Yurt dışında psikiyatri eğitimi almayı planlıyorum. Özellikle spor psikolojisi üzerine. Bu konuda ülkemizde eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de ülkeme fayda sağlamak istiyorum."



"Büyük destek gördüm"



Milli sporcu, Rio Paralimpik Oyunları’na hazırlanırken büyük destek gördüğünü söyledi. Çok yoğun bir kamp dönemi geçirdiğini dile getiren Mesme, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Bakanımız Akif Çağatay Kılıç çok büyük destek oldular. O zaman anladım bu bir ekip işiydi. Biz minderde ter döktük ama devletimizin varlığını hissettik. Biz altın madalya için gittik Rio’ya. O kadar emek verildi ki geriye dönüş yoktu. Çok zor oldu ama sonunda madalyayı aldım." şeklinde konuştu.



"Hedef 2020 Tokyo"



Bronz madalya almanın ve Türk bayrağını dalgalandırmanın gurur verici olduğunu belirten Mesme, "Şimdi hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları. Aynı mutluluğu yaşamak ve ülkeme yaşatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



"En büyük hayalim 2020 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanıp, İstiklal Marşımızı tekrar okutmak." diyen Mesme, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bunun için çalışmalara başladık. Gece gündüz çalışıyoruz. Sonunda başaracağıma inanıyorum. Engeliniz ne olursa olsun hayallerinizden vazgeçmeyin. Hiçbir engel, engel değildir. Yeter ki beyninizdeki engelleri unutup, yapmak istediğiniz işe odaklanın. Başaramayacağınız hiçbir şey yok."

Onur Güler

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