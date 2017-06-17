MANİSASPOR, ALİ KUÇİK VE BELECK'İN PEŞİNDE

Yeni sezona iddialı hazırlanan siyah beyazlılar, en son 1461 Trabzon forması giyen golcü Ali Kuçik ve geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık oynayan forvet Steve Beleck'i takibe aldı.

TFF 1'inci Lig'de dış transferde Mersin İdmanyurdu'nda Abdulkadir, Menemen Belediyespor'dan Hikmet ve Samsunspor'dan Mustafa Sevgi'yi renklerine bağlayan Manisaspor'da transfer devam ediyor.



Yeni sezona iddialı hazırlanan siyah beyazlılar, en son 1461 Trabzon forması giyen golcü Ali Kuçik ve geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık oynayan forvet Steve Beleck'i takibe aldı. Ali Kuçik'in pazartesi günü Manisa'ya gelmesi beklenirken, Beleck'in ise önümüzdeki günlerde imza atacağı iddia edildi.



Transferde birçok isimle görüştüklerini ifade eden Başkan Abdullah Mergen, "Kadromuza fayda sağlayacak isimleri kazandırmak istiyoruz. Transferde aceleci değiliz. 10 güne kadar transferde daha fazla hareketlilik yaşanacaktır. İç transferde Hüseyin Tok ile görüşüp anlaştık. Hüseyin Tok burada ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşamış çok tecrübeli bir oyuncu. Ali Kuçik'le de pazartesi görüşeceğiz. Manisaspor menfaatleri doğrultusunda uzlaşırsak sözleşmeyi imzalarız" diye konuştu.



Mehmed Hakkı Özbayır - DHA

Batuhan Özdemir