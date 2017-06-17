SAMSUNSPOR'DA İÇ TRANSFER

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, mukavelesi sona eren futbolcu Ercan Yazıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un transfer etmek için resmi teklifte bulunduğu Ercan Yazıcı, Samsunspor'da kaldı.

Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, ofisinde düzenlenen imza töreninde, teknik direktör Alpay Özalan'ın raporu doğrultusunda iç transferi bitirmek için çalıştıklarını söyledi.

Daha önce Erkam Reşmen ve kaleci Furkan Köse ile sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Tutu, "Ercan Yazıcı altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncumuz. Birçok Süper Lig takımından teklif aldı ancak kendisi Samsunspor'da kalmayı tercih etti." dedi.

Genç futbolcu Ercan ise Samsunspor'un yuvası olduğunu dile getirerek, "Bu yıl takım arkadaşlarımla beraber Süper Lig'e çıkmak için büyük bir mücadele vereceğiz. Ben de bu mücadelenin bir parçası olmak istedim ve yuvamda kaldım." ifadesini kullandı.