HASAN ALİ'DEN AÇIKLAMA!

Fenerbahçe'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladığı Hasan Ali Kaldırım, instagram hesabından bir açıklama yaptı.

İşte Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı o açıklama:

2012 yılından bu yana, kulübümüzün şanlı formasını büyük bir gurur ve özveri ile temsil etmeye çalışıyorum. Yeri geldi, çubukluyu sezon boyu terlettim, yeri geldi forma hasreti çektim. Ancak tek bir konudaki kararlılığımdan hiç vazgeçmedim: Bana ihtiyaç olduğunda, sahadaki mevki neresi olursa olsun daima hazır olmak!

Almanya’dan Türkiye’ye doğru uzun bir yolculuğa çıktığımda, aklımda tek bir kulüp vardı: FENERBAHÇE! Şimdi bu kulüpteki 5.yılımda, bu ailenin bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğum şu günlerde, hayatımın en önemli imzalarından birini daha atıyorum. Bu imza için başta Başkanımız olmak üzere, tüm yöneticilerime teşekkür etmek istiyorum.

Çocuk yaşta başladığım futbol hayatımda, zeki, çevik ve ahlaklı olmaya mümkün olduğunca özen gösterdim. Fenerbahçe formasına duyduğum en büyük sorumluluk hep “özveri ve maksimum fayda” oldu. Bugün attığım imzayla birlikte “maksimum fayda”yı daha da yukarılara taşıyabilmem için, en önemli destekleyici gücün siz taraftarlarımız olacağına inanıyorum. Sizlerin, Manchester maçının henüz başında attığımız gole nasıl sevindiğinizi ya da kaybettiğimiz herhangi bir lig maçında ne kadar kahrolduğunuzu çok iyi biliyorum ve ben de sizler kadar üzülüyorum ya da seviniyorum. Bu büyük kulübün heybeti, her türlü duyguyu uçlarda yaşamamızın en büyük sebeplerinden biri.

Fenerbahçe büyüklüğü, kupa ve şampiyonluklarla ölçümlenemeyecek bir büyüklükse eğer -ki öyle, Fenerbahçeliliğin getirdiği sorumluluk da bir o kadar büyüktür. Tüm taraftarlarımızdan beklentim, çubuklunun arkasında hangi ismin yazdığına bakmaksızın tüm takımımıza yeni sezonda maksimum desteği sağlayarak, kazanacağımız 20.şampiyonlukta her zaman olduğu gibi yine en önemli paydaş olmalarıdır. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız bir çok şeyden ders çıkardık ve artık yepyeni bir sayfa açıyorum. Hakkımda çıkan bir çok yalan habere karşı sükunetimi korumaya çalıştım ancak bu imzadan sonra hastalıklı yaklaşımlara prim vermeyeceğimi herkesin bilmesini isterim.

Eşsiz taraftarımıza ve aileme teşekkürlerimi sunuyor, yeni sezonda çok çalışacağımızın ve şampiyonluk için elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum